Свыше 10 выездных донорских акций проведут в Подмосковье в июне

В июле Московский областной центр крови организует масштабную выездную кампанию, которая охватит десять городов региона. Принять участие в 11 акциях смогут все желающие.

Специальные мобильные комплексы будут принимать доноров в Коломне, Павловском Посаде, Дубне, Электростали, Долгопрудном, Дмитрове, Чехове, Озерах и Королеве.

Акции пройдут с 9:00 до 12:00, при этом в большинстве городов предварительная запись не требуется. Исключение составят Дубна, где регистрацию откроют за три дня по телефону +7 (496-21) 7-04-00, Электросталь (онлайн-регистрация начнется 7 июля) и Долгопрудный (с 10 июля).

«Благодаря таким выездным акциям жители области имеют возможность сделать доброе дело и стать донорами крови прямо у себя в городе, не выезжая в города присутствия учреждений службы крови», — пояснил заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы центра Никита Митькин.

Для участия необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и подтверждение временной регистрации (если постоянная не совпадает с местом жительства).

Каждый донор получит денежную компенсацию на питание в размере 1052 рубля и официальную справку, дающую право на два выходных дня с сохранением заработной платы

Актуальное расписание выездных акций можно найти на портале «Доноры Подмосковья» и в социальных сетях Центра крови.