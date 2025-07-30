Свыше 10 выездных донорских акций проведут в Подмосковье в августе

В августе жители Подмосковья смогут принять участие в 12 выездных донорских акциях, которые пройдут в разных округах региона. Это позволит всем желающим сдать кровь, не выезжая из своего города.

Специалисты посетят Дубну, Люберцы, Мытищи, Электросталь, Талдом, Домодедово, Балашиху, Жуковский, Можайск, Шатуру и Солнечногорск.

В Московском областном центре крови отметили, что для большинства городов предварительная запись не требуется.

«Ваша кровь может стать настоящим спасением для многих людей, нуждающихся в ней», — отмечает заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы центра Никита Митькин.

Для участия необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и, при отсутствии постоянной регистрации, временную — в любом регионе России.

Доноры должны быть старше 18 лет и не иметь медицинских противопоказаний. Каждый участник акции получит компенсацию на питание в размере 1052 рублей, а также справку, дающую право на освобождение от работы в день сдачи крови и дополнительный выходной с сохранением заработной платы.

Актуальное расписание выездных акций можно найти на портале «Доноры Подмосковья» и в Telegram-канале Центра крови.