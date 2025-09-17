Свыше 10 участков теплосетей построят и модернизируют в Ступине в 2025 году

В Ступине в 2025 году построят и модернизируют 19 объектов теплоснабжения. Работы проведут в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

Они пройдут как в самом городе, так и в других населенных пунктах округа.

«Модернизируем и строим 12 участков теплосетей, пять котельных, включая три блочно-модульные, два центральных тепловых пункта. Приступили к строительству котельной на улице Домостроительная в городе, работы завершим в следующем году», — пояснил руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Мужальских.

В 2027 году в Ступине построят девять блочно-модульных котельных и три участка теплосетей. Кроме того, специалисты проведут капитальный ремонт семи участков теплотрассы и реконстрируют еще два. В общей сложности планируется завершить 40 проектов.

В Народную программу партии входят 3755 наказов жителей округа. В прошлом году в рамках ее выполнения в Ступине обновили котельную в микрорайоне «Б», отремонтировали тепловые сети в квартале «Надежда» и на проспекте Победы.

В начале сентября текущего года в деревне Леонтьево достроили современную блочно-модульную котельную мощностью шесть мегаватт. Она позволит обеспечить теплом 11 жилых домов и три социально значимых объекта.