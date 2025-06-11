Свыше 10 участков дорог отремонтируют в Серпухове по нацпроекту в 2025 году

Ремонт дороги Пущино — Каргашино завершается в Серпухове. Всего специалисты заменят 2,5 километра покрытия на участке от деревни Большое Грызлово до остановки «Сады».

Как рассказали в региональном Минтрансе, ежедневно участок используют более 1,5 тысячи водителей для подъезда к домам, школам, почты и другим объектам.

Дорогу отремонтируют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего в Серпухове по нему приведут в порядок 11 участков общей протяженностью 21 километр. Так, специалисты уже отремонтировали Центральную улицу в деревне Лужки, дорогу между деревнями Мартьяново и Арнеево, а также от деревни Никифорово до села Игумново и часть Кременковского шоссе.

На муниципальной сети обновят 10 участков протяженность около семи километров. Среди них — улицы Ленинского Комсомола, Химиков, Новая и Пионерская и переулки Долгий и 1-м Поселковый.

Полностью работы завершат осенью. На некоторых участках укрепят обочины и нанесут разметку.