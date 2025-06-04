Свыше 10 тысяч жителей Реутова проголосовали за объекты благоустройства

Более 10 тысяч жителей Реутова приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании, выбирая территории для благоустройства. Лидером по числу голосов, составляющих почти половину от общего количества, стал проект преобразования сквера Реутовских спортсменов (Каштановый сквер).

Это голосование проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» и дает жителям Подмосковья возможность напрямую влиять на развитие своих городов. Реутовчане активно участвуют в процессе, выражая своё мнение о том, какие места следует преобразовать в первую очередь.

Прием голосов продолжается до 12 июня. Принять участие могут все жители Московской области старше 14 лет.

В этом году для выбора в Реутове предложено пять территорий: сквер у Троицкого храма, зеленая зона на Юбилейном проспекте, участок возле станции метро на улице Ленина, территория на улице Некрасова и Каштановый сквер.

Всего по Московской области в голосовании уже проголосовали свыше полумиллиона человек, при этом Реутов демонстрирует один из самых высоких показателей активности среди муниципальных образований.