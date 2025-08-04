Свыше 10 тысяч жителей Подмосковья получили знаки ГТО с начала года

С января 2025 года жители Подмосковья получили 10454 знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Из них 9146 — золотые, 857 — серебряные и 451 — бронзовые.

Лидерами по количеству врученных знаков стали городские округа Красногорск (968), Химки (772) и Щелково (703), которые сохранили лидерские позиции с прошлого года. В общей сложности испытания комплекса ГТО в Московской области прошли 22 808 человек.

С 1 января 2025 года обладатели знаков получили новые преимущества — возможность оформить налоговый вычет до 18 тысяч рублей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин 10 июля 2024 года. Фактическая сумма возврата может достигать 2340 рублей при стандартной налоговой ставке 13%. Для получения вычета необходимо выполнить нормативы на любой знак отличия, пройти диспансеризацию и иметь медицинский допуск к испытаниям.

Напомним, знак ГТО также дает абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Мероприятия комплекса проводят в рамках федеральной программы «Спорт России» по национальному проекту «Демография».

В Московской области действуют 68 центров тестирования ГТО, где можно выполнить нормативы для своей возрастной категории. Полный перечень центров доступен на сайте.