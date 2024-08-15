Свыше 10 тысяч женщин из других регионов родили в Подмосковье с января

Свыше 10,7 тысячи женщин приехали в Подмосковье на роды из других регионов и стран с начала года. Это 26% от общего числа рожениц.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, роддома и перинатальные центры региона пользуются большой популярностью. По словам главы министерства Алексея Сапанюка, это говорит о высокой квалификации специалистов.

«В подмосковных роддомах и перинатальных центрах практикуются все виды родов, включая мягкие, вертикальные, а также в сопровождении доулы. Кроме того, доступны партнерские роды, доля которых составляет 25% от общего числа», — сказал он.

Узнать больше о системе родовспоможения в Подмосковье можно на тематическом портале, также по телефону Единого кол-центра 8 (800) 550-30-03.

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