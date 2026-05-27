Свыше 10 тысяч велосипедов перевезли в поездах ЦППК в день Весеннего фестиваля

В Москве 24 мая прошел Весенний велофестиваль. Центральная пригородная пассажирская компания организовала в этот день бесплатный провоз велосипедов во всех поездах столичного региона.

В минувшее воскресенье этой возможностью пассажиры воспользовались свыше 10 тысяч раз. Число перевезенных велосипедов почти на 70% превысило прошлогодние показатели.

Прошедший фестиваль стал рекордным по количеству как участников, так и зрителей — свыше 77 тысяч.

Среди велосипедистов самым популярным стало Ярославское направление, где совершили 2,6 тысячи перевозок. На втором и третьем местах оказались Курское и Казанское направления — 1,9 тысячи и 1,6 тысячи перевозок соответственно.

На МЦД велосипеды можно транспортировать бесплатно в любое время дня. На других направлениях услуга доступна с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00, однако следует оформить бесплатный билет.