Свыше 10 тысяч тонн замороженных овощей и грибов произвели в Подмосковье за год

Подмосковные производители в 2024 году выпустили на рынок свыше 10 тысяч тонн замороженных овощей и грибов. Итоги подвели в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ведущими подмосковными производителями замороженных овощей и грибов являются компании «Морозко», ПК «ЮЖ» и «Русская овощная компания». Объем продукции за прошлый год составил свыше 10 тысяч тонн. Это более 18,2% от общего объема в ЦФО и 8,4% от общероссийского объема.

В Подмосковье замораживают грибы, брокколи и цветную капусту, фасоль и перец, делают смеси с крупами (гавайская, мексиканская) и многое другое.

Метод заморозки позволяет сохранять питательные вещества, а также форму, структуру и цвет овощей. Такие продукты могут стать полезной альтернативой свежим дарам природы, купленным в межсезонье.