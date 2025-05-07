Свыше 10 тысяч сеянцев сосны высадили в Рузе в ходе акции «Сад памяти»

Около 1,5 тысячи человек приняли участие в посадке деревьев на центральной лесной площадке в Подмосковье. За один день на трех гектарах разместили боле 10 тысяч сеянцев сосны.

Центральной площадкой акции «Сад памяти» в Подмосковье стало Нестеровское участковое лесничество. Туда приехали более 1,5 тысячи человек. Это жители ближайших населенных пунктов, депутаты Мособлдумы, волонтеры и активисты.

«Эти молодые деревца уже через несколько лет станут молодым лесом. Лесничие обеспечат должный уход за насаждениями», — сказал исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Алексей Ларькин.

Для участников акции также провели концерт, мастер-классы и организовали полевую кухню.