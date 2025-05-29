Свыше 10 тысяч педагогов Подмосковья подали онлайн-заявки на аттестацию с января

Свыше 10 тысяч онлайн-заявлений на аттестацию для педагогов подали в Подмосковье с начала года через «Госуслуги». Услуга доступна на региональном портале и в мобильном приложении «Добродел».

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна в разделе «Образование» — «Квалификация специалистов» — «Аттестация педагогических работников». Она необходима для получения одной из категорий: первая, высшая, педагог-наставник и педагог-методист.

Подать заявку могут педагоги, которые работают в образовательных учреждениях Подмосковья. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму, рассказать о своих достижениях и прикрепить документы.

Подать заявку также можно на «Доброделе».