Свыше 10 тысяч километров теплосетей проверили на готовность к зиме в Подмосковье

Свыше 98% теплосетей проверили в Подмосковье на готовность к зиме. Специалисты посетили 57 округов и оценили работу 10,2 тысячи километров коммуникаций.

Как рассказали в подмосковном МинЖКХ, работы по подготовке сетей уже приближаются к завершению. Оперативные группы совершили 3,5 тысячи выездов и протестировали 10,2 тысячи километра теплопроводов. Они выявили 1,8 тысячи утечек.

«Сегодня мы наблюдаем высокие результаты проведенных работ — почти все сети проверены и готовы к эксплуатации в условиях холодов. Наша задача — обеспечить полную готовность региона к сезону и минимизировать риски технологических сбоев в отопительный период», — заявил глава министерства Антон Велиховский.

Полностью проверки завершили в 49 муниципалитетах. Еще в восьми работы завершили более чем на 90%.

Кроме того, за неделю аварийная служба поставила 289 технологических сбоев за неделю. Из них 131 касался горячего и 54 — холодного водоснабжения, еще 103 были связаны с электричеством.

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