Свыше 10 тысяч километров дорог обработали ото льда в Подмосковье за ночь

Последствия снегопада ликвидируют в Подмосковье. Специалисты в ночь на вторник, 8 апреля, обработали около 5,5 тысячи километров муниципальных и 10 тысяч километров региональных дорог противогололедными материалами.

В уборке снега и обработке покрытия принимают участие свыше 1,5 тысяч рабочих.

«Особое внимание уделили обработке опасных участков — мостов, эстакад, съездов и крутых поворотов. Работы продолжатся в течение дня, всего задействовано 1,2 тысячи единиц спецтехники», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

В ведомстве обратили внимание, что на этой неделе ночью температура воздуха будет опускаться ниже нуля. Кроме того, возможен снег.

Водителей призвали соблюдать осторожность и не превышать скорость. Автомобилистам, которые сменили резину на летнюю, порекомендовали пользоваться общественным транспортом.