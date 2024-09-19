Свыше 10 тысяч детей прошли реабилитацию в соццентрах Подмосковья с января

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут получить помощь более чем в 30 социальных и семейных центрах Подмосковья. С начала года там прошли реабилитацию более 10 тысяч ребят.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, реабилитации детей в регионе уделяют особое внимание. С января там оказали помощь более чем 10 тысячам ребят, среди которых были инвалиды и новорожденные.

«Главное конечно — это наши кадры: реабилитологи, логопеды, педиатры. Они внедряют всё больше инновационных методов и способов реабилитации, что позволяет совершенствовать систему в целом и достигать лучших результатов в каждом конкретном случае», — добавила она.

Комплексную помощь получают все нуждающиеся дети региона. Программу реабилитации подбирают индивидуально, с учетом особенностей каждого. Благодаря ранней диагностике специалисты могут вовремя начать курс и эффективно решить проблему.

«Самыми любимыми реабилитационными методами у детей являются занятия с животными — это иппотерапия с лошадьми, канистерапия с собаками. Общение с животными доставляет детям массу положительных и приятных эмоций, а также гармонично сочетает телесно-ориентированные и когнитивные приемы воздействия на психику ребят», — отметили в Минсоцразвития.

Курс реабилитации в среднем длится 21 день. В течение этого времени специалисты следят за подопечным и отслеживают динамику, при необходимости занятия продлевают.

Подать заявление на реабилитацию можно по ссылке.

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