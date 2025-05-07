Свыше 10 тысяч детей из Подмосковья приняли участие в акции «Открытка ветеранам»

Акция «Открытка ветеранам» прошла в Подмосковье. В Доме правительства представили 80 лучших работ, которые дети посвятили героям. Еще около 700 открыток отправили в зону СВО.

Мероприятие прошло в рамках проекта МЫДЕТИМО.РФ. В акции приняли участие более 10 тысяч ребят. Около 800 открыток вошли в книгу, опубликованную на сайте Общественной палаты Подмосковья и в соцсетях. Еще 700 передали в зону СВО.

«Дети нарисовали исторические работы, которые посвящены победе в войне, а также современной истории, нашим героям СВО», — сказал председатель комиссии по делам молодежи и патриотическому воспитанию Общественной палаты Павел Ковалев.

Открытки передадут в Курскую, Белгородскую и Донецкую области.