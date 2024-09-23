Свыше 10 тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья летом

Жители Московской области смогли проверить свое здоровье в 27 городских округах региона на минувших выходных. Выездные бригады медицинских специалистов работали в Наро-Фоминске, Раменском, Люберцах, Коломне, Воскресенске и других муниципалитетах.

Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк отметил, что формат проверки здоровья на свежем воздухе пользуется популярностью у жителей региона, особенно среди тех, кто не имеет возможности посетить поликлинику в будние дни.

Он подчеркнул, что за минувшее лето свое здоровье смогли проверить 10,7 тысячи человек. Кроме того, теперь в парках доступна вакцинация против гриппа.

«За прошедшие выходные вакцинацию прошли 509 человек», — добавил Сапанюк.

При необходимости врачебные бригады направляли пациентов на более углубленное обследование в поликлиники. Результаты доступны жителям региона в личном кабинете на госуслугах «Здоровье».

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