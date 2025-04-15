Свыше 10 тысяч человек посетили выставку Ивана Шишкина в Звенигороде с 6 марта

В Звенигородском манеже с 6 марта действует выставка «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа». Со дня открытия ее посетили 10 тысяч человек.

​По выставке за этот период провели более 230 экскурсий, к которым присоединились около 2,4 тысячи человек.

В Звенигородском манеже подготовили культурно-просветительскую программу, которая включает в себя лекции, мастер-классы и занятия для детей.

На выставке представлены 40 полотен Ивана Шишкина из коллекции Русского музея, написанных в разные периоды. Она будет работать до 29 июня.

Напомним, здание манежа в Звенигороде — это объект культурного наследия регионального значения.