Свыше 10 тысяч человек перевез новогодний троллейбус в Химках

В Химках на линию вышел празднично украшенный новогодний троллейбус, который с конца декабря уже перевез более 10 тысяч пассажиров. Транспорт оформлен двумя тематическими зонами: с елкой и сказочными персонажами, а также с доской пожеланий и открытками для военнослужащих.

Внутри троллейбуса организованы две полноценные интерактивные зоны. В первой пассажиров встречает классический новогодний антураж с украшенной елкой, фигурами Деда Мороза и Снегурочки. Вторая зона носит социально-значимый характер: здесь размещена большая доска пожеланий и размещены специальные открытки. Любой желающий может взять открытку, написать на ней слова благодарности и поддержки для участников специальной военной операции и опустить в установленный прямо в салоне почтовый ящик. Все собранные послания будут переданы адресатам.

«Мы ежегодно реализуем этот проект прежде всего для жителей округа — чтобы обычная поездка превращалась в теплый и запоминающийся момент. Нам важно, чтобы пассажиры чувствовали заботу и внимание даже в мелочах. Такой транспорт создает новогоднее настроение и объединяет горожан», — отметил директор муниципального предприятия «Химкиэлектротранс» Александр Васильев.

Праздничный троллейбус будет работать на городских маршрутах до конца января. У администрации города и транспортного предприятия есть планы сделать такие тематические проекты доброй ежегодной традицией, расширяя их формат и географии маршрутов.