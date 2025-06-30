Свыше 10 тонн макулатуры собрали в Домодедове за четыре месяца

В Домодедове реализуют пилотный проект по раздельному сбору макулатуры. В городе установили шесть специальных контейнерных площадок для сбора бумаги, картона, газет и книг. За четыре месяца с их помощью в городе собрали более 10 тонн макулатуры.

Проект помогает формировать у жителей культуру раздельного сбора отходов, а также снижать загруженность контейнеров для мусора. Отдельное внимание в этом вопросе уделяют представителям бизнеса.

«Обошли с сотрудниками администрации всех предпринимателей, показали, научили, как этим пользоваться. И вот сегодня в городском округе шесть контейнерных площадок такого типа у нас работает в рамках пилотного проекта», — рассказал начальник отдела потребительского рынка и рекламы администрации Сергей Рябов.

Он также отметил, что совместно со специалистами утилизирующей организации они разработали специальную конструкцию контейнеров.

«Прививаем культуру у бизнеса — складывать в эти контейнеры. Сделали специальный проем, чтобы не выбрасывали мешки с мусором», — пояснил Сергей Рябов.

Для предприятий переработки вторичного сырья собранную макулатуру взвешивают, сортируют и прессуют.

«У нас несколько фракций бумаги: это картон, архив, журналы, газеты, книги. Мы также приобретаем стрейч-пленку для изготовления новой пленки», — пояснил начальник отдела логистики перерабатывающей компании Константин Самжилин.

Все чаще среди отходов попадаются книги, которые перед переработкой нужно правильно подготовить.

«Мы готовы отрывать ламинированные обложки, отделять неперерабатываемую бумагу. Книги проходят тщательный процесс сортировки, чтобы бумага пошла дальше», — отметил генеральный директор компании Виталий Поддубный.

По словам Сергея Рябова, баки освободились для бытового мусора, уменьшили навалы отходов рядом. Сейчас специализированные контейнеры расположены вблизи дома № 49 на Каширском шоссе, у первого корпуса дома № 62 на Советской улице, рядом с первым корпусом дома № 12 на улице Ломоносова, а также у домов № 1, № 13 и № 29 на улице Лунной.

Отметим, что до конца лета в Домодедове планируют установить еще четыре таких площадки.