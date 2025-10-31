Свыше 10 социальных объектов построят в Подмосковье до конца года

Фото: В Королеве продолжается строительство самой большой поликлиники в Подмосковье / Медиасток.рф

В Королеве прошло выездное заседание комитета Московской областной думы по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Депутаты вместе с представителями профильных министерств и администрации округа осмотрели площадку на улице Циолковского, где возводят новую поликлинику.

По данным подрядчика, объект готов более чем наполовину. Завершить все работы планируют до конца года.

«Строительство ведется в рамках госпрограммы „Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры“. Работы идут с опережением графика. Это будет современная поликлиника, с широким спектром специалистов, в том числе узконаправленных», — отметил председатель комитета Олег Гаджиев.

По его словам, развитие социальной инфраструктуры остается одним из ключевых направлений работы региона. Подмосковье активно участвует в реализации национальных проектов, таких как «Инфраструктура для жизни», «Образование», «Здравоохранение», «Культура» и «Демография».

«В 2025 году на строительство и модернизацию соцобъектов в регионе запланировано более 152 миллиардов рублей, в том числе из регионального бюджета свыше 136 миллиардов рублей, около 11 миллиардов рублей из федеральных средств и пять миллиардов из бюджетов органов местного самоуправления», — пояснил Гаджиев.

После инспекции участники обсудили процесс реализации региональных проектов на заседании в деловом и культурном центре «Костино».

Первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Константин Лапин рассказал, что в этом году в регионе возводят 39 социальных объектов. Из них 26 уже ввели в эксплуатацию, а оставшиеся 13 планируется сдать к январю.

«До конца года мы планируем достроить четыре объекта образования — это одна школа и три детских сада. Семь объектов здравоохранения — тут у нас три поликлиники, одна из которых как раз в Королеве, которую мы посмотрели, и четыре ФАПа», — уточнил Константин Лапин.

Кроме того, в эксплуатацию введут физкультурно-оздоровительный комплекс в Бронницах и театр «ФЭСТ» в Мытищах.