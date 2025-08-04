Свыше 10 социальных госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

Комитет по конкурентной политике Московской области с 28 июля по 1 августа года разместил в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ 11 новых закупок. Среди них — масштабные проекты по благоустройству и развитию инфраструктуры в разных округах.

Один из ключевых проектов — реконструкция общественной территории «Площадь Молодежная» в Наро-Фоминске, которая ранее стала одной из победительниц голосования в рамках Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений.

Также продолжается реализация программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Так, в микрорайоне Венюково в Чеховском округе запланировано строительство тепловых сетей, а в Истре и Красногорске — реконструкция водозаборных узлов.

Также предстоит обновление школы № 13 в Королеве, которое проведут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».