Свыше 10 социальных госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

На минувшей неделе Комитет по конкурентной политике Московской области разместил 14 новых закупок в Единой информационной системе и на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ. Среди них — значимые проекты по развитию транспортной сети, коммунальной и социальной инфраструктуры региона.
Одной из ключевых программ станет строительство подъездной дороги к базе отдыха в Мытищах. В Кашире предстоит масштабная реконструкция тепловых сетей, а в Подольском округе — капитальный ремонт водопровода возле деревни Лучинское.
Значительные средства направят и на обновление социальных объектов. В Коломне планируют реконструировать школу № 14 с возведением новой пристройки на 400 мест.
Аналогичный проект реализуют в селе Новопетровское Истринского округа, там школа получит пристройку на 300 мест. Кроме того, в Шатуре проведут капитальный ремонт местного дома культуры, а в Раменском округе и Коломне обновят больничные корпуса.
Детский сад досрочно построят в Мытищах
Российский турист вернулся из Таиланда с головой крокодила
Новый футбольный центр откроют в Реутове в конце года
Пять ЖК возводят в столичном Выхино-Жулебине по программе реновации
Два цикла обработки дорог ото льда провели в Подмосковье за сутки
Маск разбогател на 36 млрд после решения Трампа отложить повышение пошлин
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте