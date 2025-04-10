Свыше 10 социальных госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

На минувшей неделе Комитет по конкурентной политике Московской области разместил 14 новых закупок в Единой информационной системе и на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ. Среди них — значимые проекты по развитию транспортной сети, коммунальной и социальной инфраструктуры региона.

Одной из ключевых программ станет строительство подъездной дороги к базе отдыха в Мытищах. В Кашире предстоит масштабная реконструкция тепловых сетей, а в Подольском округе — капитальный ремонт водопровода возле деревни Лучинское.

Значительные средства направят и на обновление социальных объектов. В Коломне планируют реконструировать школу № 14 с возведением новой пристройки на 400 мест.

Аналогичный проект реализуют в селе Новопетровское Истринского округа, там школа получит пристройку на 300 мест. Кроме того, в Шатуре проведут капитальный ремонт местного дома культуры, а в Раменском округе и Коломне обновят больничные корпуса.