Свыше 10 социальных госзакупок опубликовали в Подмосковье с начала сентября

Комитет по конкурентной политике Московской области с 1 по 5 сентября разместил 14 новых закупок. Их опубликовали в Единой информационной системе и на портале торгов региона ЕАСУЗ.

Среди них — заказ на проведение первого этапа строительства водорегулирующего узла в Видном, а также тендер на капитальный ремонт тепловых сетей в поселке Новые Дома под Электросталью. Оба проекта реализуют в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Работа продолжается и по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Так, в Звенигороде обновят детскую музыкальную школу имени С. И. Танеева, в Балашихе — спортивно-оздоровительный комплекс «Керамик», а в Наро-Фоминске – дошкольное отделение школы № 7.

Кроме того, в Раменском муниципальном округе запланирован ремонт моста через железнодорожные пути в районе деревни Обухово. Проект включили в государственную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».