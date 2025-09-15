Свыше 10 снарядов времен ВОВ обезвредили в Подмосковье в сентябре

Сотрудники группы проведения взрывотехнических работ специализированного отряда № 2 «Мособлпожспаса» с начала сентября ликвидировали 13 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Снаряды нашли в Можайском, Дмитровском и Волоколамском округах.

Заместитель начальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин уточнил, что в экстренные службы обо всех находках сообщили местные жители.

«Во вторник, 9 сентября, в Можайском округе грибник обнаружил на опушке леса деревни Облянищево 50-миллиметровую минометную мину времен ВОВ. В четверг, 11 сентября, жители деревни Микляево в Дмитровском округе тоже случайно нашли 50-миллиметровую минометную мину», — рассказал он.

В Волоколамском округе в пятницу, 12 сентября, 11 боеприпасов обнаружили при проведении земляных работ на органической ферме в деревне Чертаново.

Все подразделения, выезжавшие на вызовы, продемонстрировали оперативную и слаженную работу. Взрывотехники аккуратно помещали снаряды в специальные контейнеры, транспортировали их на полигоны и обезвреживали в соответствии с инструкцией.

«Спасатели 308-й, 270-й и 203-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО „Мособлпожспас“ обеспечивали взаимодействие с сотрудниками экстренных служб соответствующих округов с момента обнаружения боеприпасов до их полной ликвидации», — отметил Игорь Сорокин.