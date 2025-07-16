Свыше 10 школ начали строить в Подмосковье в 2025 году
В этом году в Подмосковье начали строить 12 новых школ. Они появятся в Бронницах, Домодедове, Клину, Ленинском округе, Мытищах, Одинцове, реутове и Подольске.
Как рассказали в областном стройнадзоре, новые школы помогут снизить нагрузку на другие учреждения и избавиться от второй смены.
В Люберцах построят сразу два объекта на 1100 мест каждый. В Подольске школы построит на Садовой и Народной улицах.
«Все школы строятся по стандарту Московской области. В зданиях обязательно предусмотрены просторные столовые с пищеблоками, спортивные и актовые залы, современные информационно-библиотечные центры», — отметили в ведомстве.
Новые школы полностью адаптируют для посещения инвалидов, в каждой установят пандусы и тактильные знаки, оборудуют большие туалетные кабинки.
Все учреждения возводят под надзором специалистов стройнадзора. Они контролируют каждый этап строительства.