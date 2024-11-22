Свыше 10 психологических клубов открыли на базе библиотек в Подмосковье

Свыше 10 психологических клубов и кружков открыли на базе библиотек в Подмосковье.

Участники клубов изучают психологию, а также посещают занятия со специалистами, рассказали в Минкультуры региона. Для жителей проводят беседы, тренинги, мастер-классы и лекции. Занятия проводят регулярно, желающим предлагают платные и бесплатные кружки.

Так, в Центральной библиотеке имени Тютчева в Балашихе проводят занятия по арт-терапии, а в центральной библиотеке имени Белого в Балашихе открыт клуб для участников «Активного долголетия».

В Домодедове проводят занятия по поддержке родителей приемных детей, в Ленинском работает клуб для детей, где их учат управлять эмоциями. Занятия также проводят в учреждениях Раменского, Сергиева Посада и других округов.

Кроме того, в 17 библиотеках Подмосковья организую личные встречи с психологами, а также групповые сессии, семейные консультации и многое другое.

Узнать подробнее о занятиях можно в приложении «МОе Подмосковье».