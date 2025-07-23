Свыше 10 общежитий для иностранных работников построят в Подмосковье к концу года

До конца года в Подмосковье построят 14 общежитий для иностранных работников. Каждое из них возводят под контролем специалистов регионального стройнадзора.

Инспекторы стройнадзора следят за тем, чтобы здания возводились по утвержденным проектам, включали системы пожарной безопасности и видеонаблюдения.

Так, в Раменском уже построили два жилых корпуса на 1100 постояльцев. Там уже проживают 329 человек, каждый из которых зарегистрирован и стоит на учете в ФМС. В здании обустроили комнаты, санузлы, кухни и другие помещения.

Всего в Подмосковье работают шесть общежитий для мигрантов, еще восемь достроят к концу года.

«Наличие общежитий, расположенных в шаговой доступности от складских помещений и оптово-распределительных центров — это требование регионального стандарта, действующего в Подмосковье. Теперь получить разрешение на строительство склада, превышающего по площади 30 тысяч квадратных метров в Главгосстройнадзоре Подмосковья бизнес может только если проектом предусмотрено строительство общежития для приезжих работников», — напомнили в ведомстве.

Правило необходимо для обеспечения иностранцев комфортным жильем и контроля их нахождения в Подмосковье.