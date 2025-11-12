Свыше 10 молодых ученых Подмосковья получили премии губернатора

Премии губернатора вручили молодым ученым в Подмосковье. Два авторских коллектива и 13 специалистов получили награды за достижения в сферах науки, технологий, техники и инноваций.

В этом году премии губернатора вручили уже в 14-й раз. Размер поддержки составляет 700 тысяч рублей. Всего за время работы премии ее получили около 200 ученых и коллективов.

«В этом году награды получили два авторских коллектива и 13 молодых ученых и специалистов. Это сотрудники таких научных организаций, как ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского, НПП „Исток“ им. А. И. Шокина, ОИЯИ и других. Символично, что награды мы вручаем в Международную неделю науки и мира», — сказала заместителя председателя правительства Подмосковья — главы регионального Мининвеста Екатерины Зиновьевой.

Она добавила, что Подмосковье стало лидером в России по количеству наукоградов — всего их семью. Это Большой Серпухов, Жуковский, Дубна, Черноголовка, Реутов, Фрязино и Королев.