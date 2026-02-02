Свыше 10 колледжей капитально отремонтируют в Подмосковье в 2026 году

В 2026 году в Подмосковье продолжат масштабный ремонт колледжей. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов отметил, что по инициативе партии «Единая Россия» программу капитального ремонта образовательных учреждений расширили.

В этом году в регионе планируют обновить 11 колледжей.

«На эти цели из бюджета предусмотрено почти пять миллиардов рублей», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

По его словам, работы уже начались.

«Мы комплексно модернизируем учебные заведения: обновляем лаборатории, мастерские, внедряем цифровые технологии, создаем комфортную и безопасную среду для студентов и преподавателей», — уточнил председатель областной думы.

В Подмосковье готовят специалистов для реального сектора экономики, поэтому для них создают особые условия.

«Каждый отремонтированный колледж — это новые возможности для сотен ребят», — добавил Игорь Брынцалов.

В список учреждений, которые ждет капитальный ремонт в 2026 году, вошли Воскресенский колледж, авиационный техникум имени В. А. Казакова в Жуковском. Ремонт также проведут в Орехово-Зуевском техникуме в Ликино-Дулеве, в Мытищинском колледже и колледже «Энергия» в Балашихе.

Кроме того, преобразится и профессиональный колледж «Московия» в Кашире, Губернский колледж в Протвине и отделения Красногорского колледжа сразу в трех городах: Звенигороде, Волоколамске и Красногорске. Завершает список колледж «Подмосковье» в Химках.