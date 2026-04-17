Свыше 10 км противопожарных полос обустроят в лесах Талдома в этом году

В Подмосковье продолжается подготовка к пожароопасному сезону. В Талдомском филиале «Мособллеса» специалисты начали создавать минерализованные полосы вокруг населенных пунктов.

Эти работы необходимы для снижения риска распространения огня при торфяных или лесных пожарах. Полосы представляют собой эффективный барьер, который не позволяет пламени перекинуться на жилые территории.

Мероприятия по опашке проведут возле 11 сел и деревень в округе. В общей сложности сотрудники лесничества создадут 13 километров противопожарных полос. Основные работы запланированы на осень.

В «Мособллесе» пояснили, что заблаговременное проведение профилактических мероприятий — ключевой фактор для обеспечения безопасности людей и сохранения природы.