Свыше 10 километров дорожного покрытия обновили в Серпухове с начала года

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко 2 июля рассказал о ходе ремонтных работ на дорогах муниципалитета. В рамках финансирования из бюджета Московской области на 20 участках общей протяженностью свыше 10 километров уложен новый асфальт.

Ремонт продолжается еще на шести объектах в деревнях Райсеменовское, Гавшино и селе Липицы — в частности, на улицах 1-й и 2-й Семейный переулок, Мирная и участке 1-5. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, подрядчик соблюдает установленные сроки.

Особое внимание уделяется качеству основания, правильному охлаждению и уплотнению асфальтового покрытия, что поможет избежать появления трещин и деформаций в будущем.

Кроме того, значительные работы ведутся за счет местного бюджета — ремонтируются 61 объект, включая 54 дороги и шесть пешеходных зон общей длиной около 34 километров. Сейчас работы идут на 10 адресах.

«Делаем все, чтобы поездки стали комфортными и безопасными, а прогулки — приятными и удобными», — сказал Алексей Шимко.