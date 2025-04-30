Свыше 10 именных табличек установили на домах ветеранов в Мытищах

В Московской области продолжается работа по установке именных табличек на фасадах домов, где живут ветераны. В Мытищах появились 12 таких знаков.

Инициативу реализуют в рамках Года защитника Отечества и в честь 80-летия Великой Победы. Теперь каждый житель Мытищ может узнать, где живут герои и отдать им дань уважения.

В городе увековечили имена Елены Артемьевой, Екатерины Гореловой, Наталии Беликовой, Марии Белявской, Анны Кононовой, Татьяны Львовой, Софии Мелентьевой, Лидии Мироновой, Алексея Камышного, Владимира Лысенко, Николая Савостенка и Ефима Эпштейна.

Работа по установке именных табличек в Подмосковье продолжается.