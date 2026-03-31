Свыше 10 домов культуры капитально отремонтировали в Подмосковье за 5 лет

За последние пять лет в Подмосковье капитально отремонтировали 14 домов культуры и 13 детских школ искусств. Только в сельской местности в порядок привели 15 ДК. Развитие сферы обсудили на форуме Мособлдумы «Культура малой Родины», который прошел в Мытищинском театре драмы и комедии «ФЭСТ».

В рамках проекта «Культура малой Родины» для домов культуры закупают музыкальные инструменты, педагогам оказывают поддержку, библиотеки модернизируют, а в театрах ставят новые спектакли.

«Очень важно отметить поддержку Министерства культуры Российской Федерации и конечно коллег из партии — за то, что сегодня у нас есть такая возможность для развития отрасли», — сказал глава Минкультуры Подмосковья Василий Кузнецов.

«Наш приоритет — культура должна быть доступна везде, независимо от удаленности от крупных городов. Важно, что все, что мы делаем, это наказы наших избирателей, которые вошли в Народную программу „Единой России“», — сказала председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

По инициативе «Единой России» Мособлдума приняла ряд законов в области культуры. Один из них связан с работой театров, еще один — с креативными индустриями.

Представитель профильного комитета Александр Легков добавил, что мытищинский театр «ФЭСТ» тоже отремонтировали по народной программе «Единой России». На реконструкцию здания выделено более 935 миллионов рублей, из которых 850 миллионов — из регионального бюджета.

«Здесь провели ремонтные работы, обновили аппаратуру, свет. Все завершили еще в 2025 году. И теперь есть возможность ставить больше новых и качественных постановок, проводить масштабные и красочные мероприятия», — сказал он.

Также за последние годы в Подмосковье создали 33 модельные библиотеки с современными зонами для работы, мастер-классов и кружков.

Всего в сфере культуры работают 164 учреждения, в которых занимаются более 111 тысяч юных жителей.

«Также с 2023 года в регионе введены стимулирующие выплаты педагогам детских школ искусств. Только в прошлом году их получили 1140 преподавателей. Наша принципиальная позиция — поддержка тех, кто растит новое поколение. Еще один важный инструмент привлечения кадров — программа „Земский работник культуры“, запущенная с 2025 года по инициативе Партии „Единая Россия“. В Московской области ее участниками уже стали восемь специалистов», — отметила Линара Самединова.

В рамках форума состоялось награждения работников культуры.