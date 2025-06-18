Святой источник в Ревякине привели в порядок школьники Наро-Фоминска

В деревне Ревякино ученики Татищевской школы в рамках экологического проекта «Живая река — река памяти», вместе с волонтерами «Движения Первых» провели работу по благоустройству территории святого источника.

Молодые люди привели в порядок место, которое имеет особое значение для местных жителей и паломников. Волонтеры собрали мусор, накопившийся вокруг источника, и набрали чистой воды.

Ранее источник уже был облагорожен стараниями местного энтузиаста. Благодаря его усилиям на территории источника появились часовня, купель и колодец, выполненные из долговечной лиственницы. Теперь же школьники и волонтеры завершили начатое, придав этому месту ухоженный вид.

«Это не просто уборка — мы прикасаемся к истории. Здорово осознавать, что наш труд помогает сохранить это святое место для будущих поколений», — сообщил волонтер.