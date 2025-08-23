Свежий лед залили к новому сезону в конькобежном центре в Коломне

В Конькобежном центре «Коломна» завершилась заливка льда нового спортивного сезона. Коломенский лед по-прежнему остается одним из лучших в стране и входит в пятёрку самых скоростных равнинных катков мира.

По уже многолетней традиции ледовое покрытие протестировал генеральный директор спортивного комплекса Сергей Орлов.

«Всегда волнительно, как будто впервые. Это очень важный, я бы сказал, определяющий этап в нашей работе. В этом году мы впервые заливали лед новыми машинами. Скольжение отличное, но есть вопросы к поверхности. Уверен, что наши технологи во главе с Анжеликой Орел со всем справятся», — отметил Сергей Орлов.

Уже в сентябре на ледовой арене в Коломне стартуют первые соревнования, а 7 сентября начнутся массовые открытые катания по выходным дням, так что все желающие смогут лично опробовать и оценить легендарный коломенский лед.

Для посетителей откроют 300-метровую дорожку и шорт-трек, возобновят свою работу заточная мастерская центра и прокат коньков.