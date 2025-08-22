Световое шоу покажут на международном турнире по гандболу в Чехове 22 августа

Организаторы состязаний за кубок губернатора по гандболу пригласили звезд светового представления — Revolution Show. Шоу пройдет 22 августа на арене Дворца спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова в Чехове.

Артисты известны своими фантастическими космическими образами, яркими музыкальными выступлениями и спецэффектами. Участники Revolution Show не только выступят перед зрителями и спортсменами на открытии, но и проведут мастер-класс по игре на барабанах в перерыве матча «Чеховские медведи» — «СКА-Минск» в холле дворца спорта.

Напомним, что международный турнир по гандболу пройдет в Чехове с 22 по 24 августа. В турнире примут участие четыре команды: «Чеховские медведи» из Чехова, «Каустик» из Волгограда, «СКА Минск» из Белоруссии и «Сепахан» из Ирана.

Отметим, что развитие гандбола и других командных видов спорта — часть региональной программы «Спорт Подмосковья».