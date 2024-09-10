Светофоры отремонтировали в 9 округах Подмосковья за неделю

Представители Мосавтодора отремонтировали светофоры на 15 региональных дорогах в девяти округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Дорожники привели в порядок 12 светофоров на Ярославском шоссе в Сергиевом Посаде, на Пушкинской улице в Дмитрове, на Пролетарской улице в Серпухове, на Школьной и Подольской улицах в Подольске, на 1-й Волоколамской улице в Нахабино, на Пятницком шоссе в Юрлове, а также на Комсомольском проспекте и улице Чехова в Люберцах.

Помимо этого, в Королеве, Сергиевом Посаде и Дмитрове восстановили кнопки для перехода пешеходов. Напомним, обследования дорожной сети проводят еженедельно. При этом особый акцент делают на безопасности движения, включая светофоры, ограждения, освещение и дорожные знаки.

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