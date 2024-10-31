Светофоры отремонтировали в 5 округах Подмосковья за неделю

Представители Мосавтодора отремонтировали светофоры на восьми региональных дорогах в пяти округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Работы провели на улице Вернова в Дубне, на Советской улице в Щелкове, на улице Жуковского в Жуковском, на Гоголевской улице в Пушкино и на Шереметьевском шоссе в Лобне. Помимо этого, в Чехове отремонтировали светофор на Старосимферопольском шоссе и кнопку пешеходного светофора на Советской улице. В Подольске восстановили работу на Большой Серпуховской улице.

Как отметили в ведомстве, дорожную сеть регулярно проверяют на предмет безопасности, включая состояние светофоров, ограждений, освещения, знаков и искусственных неровностей.