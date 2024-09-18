Светофоры отремонтировали в 24 округах Подмосковья с января

Свыше 50 светофоров на региональной сети отремонтировали в Подмосковье с начала года. Работы провели в 24 городских округах.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, работы провели более чем на 40 дорогах. Больше всего объектов восстановили в Раменском округе.

«Специалисты Мосавтодора уже заменили старое оборудование более 50 светофоров в 24 городских округах. Также планируется модернизировать порядка 30 светофорных объектов. После ремонта ряд светофоров получит удаленное управление и возможность работы в координации», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В Раменском отремонтировали шесть светофоров на перекрестке улиц Чугунова и Левашова, на Северном шоссе, на Егорьевском шоссе и в других местах. В Люберцах, Коломне, Шатуре, Серпухове, Чехове и Щелкове восстановили по три объекта. Особое внимание уделили пешеходным переходам возле школ и детских садов.

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