Светофоры отремонтировали в 10 округах Подмосковья за неделю. Работы провели в Подольске, Луховицах, Дубне и других муниципалитетах.

Как рассказали в региональном Минтрансе, светофоры отремонтировали на улице Чистова в Подольске, улице Пушкина в Луховицах, проспекте Конструктора Селезнева в Дубне, на Ново-Никольской улице в Подольске, Первомайской в Долгопрудном, Московской в Можайске, Волковском шоссе в Мытищах, а также на 28-м километре Каширского шоссе в Видном.

Работы также провели на Лыткаринском шоссе у остановки «Волкуша» в Лыткарине и на Западном объезде Сергиева Посада.

В министерстве добавили, что дороги Подмосковья регулярно обследуют, чтобы вовремя выявить повреждения и поломки и провести ремонт. Особое внимание уделяют элементам, влияющим на безопасность движения.