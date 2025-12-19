Светофоры отремонтировали на дорогах еще в 10 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» регулярно ремонтируют светофоры. Устройства починили на региональных дорогах еще в 10 округах Подмосковья.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры отметили, что работы коснулись светофоров на Пионерской улице в Королеве, Революционной улице в Волоколамске, улице Новоселки Слободка в Ивантеевке, Московской улице в Долгопрудном и 1-й Советской улице в Верее.

Специалисты также выезжали в малые населенные пункты. Устройства починили на Центральной улице в поселке Красный, на 80-м километре Каширского шоссе в городском округе Ступино, на Быковском шоссе в поселке городского типа Малаховка, в селе Жаворонки и в поселке Сетовка.

Работники «Мосавтодора» еженедельно обследуют дорожную сеть региона, уделяя особое внимание элементам, влияющим на безопасность движения. Среди них — светофоры, фонари, знаки, ограждения и искусственные неровности.