Светофоры отремонтировали на дорогах еще в 10 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» регулярно ремонтируют светофоры на дорогах Подмосковья. Устройства починили еще в 10 округах.

Работы провели на улице Академика Доллежаля в Подольске, Новом бульваре в Долгопрудном, улице Рудневой в Балашихе и улице Октябрьской Революции в Коломне. Кроме того, светофоры отремонтировали на Объездной улице в Талдоме, улице Мира в Можайске, а также в Чехове — на улице Ленина и Симферопольском шоссе.

Устройства починили в поселке городского типа Андреевка и на улице 11 Саперов в Нахабине.

Специалисты еженедельно обследуют дорожную сеть, обращая особое внимание на светофоры, фонари, знаки, ограждения и искусственные неровности. Все повреждения и поломки оперативно устраняют.