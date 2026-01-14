Светофоры отремонтировали на дорогах еще в 10 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» отремонтировали светофоры на региональных дорогах еще в 10 округах Подмосковья. Исправность устройств важна для безопасности водителей, пассажиров и пешеходов.

Светофоры починили на проспекте Победы в Ступине, улице Ленина в Лобне, улице Кирова в Подольске, а также на Лихачевском шоссе в Долгопрудном, улице Ленина в Королеве и улице 7 Ноября в Лосино-Петровском.

Кроме того, работы провели на Фабричной улице в поселке Пироговский, на Зеленом шоссе в поселке городского типа Горки Ленинские, на улице Куйбышева в поселке городского типа Менделеево, а также на дороге на территории села Кривандино.

Специалисты ежедневно обследуют дорожную сеть, уделяя особое внимание состоянию светофоров, знаков, фонарей, ограждений и искусственных неровностей.