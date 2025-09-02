Светофоры отремонтировали еще в шести округах Подмосковья

Представители Мосавтодора отремонтировали светофоры на региональных дорогах в шести городских округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Работы провели на Большой Покровской улице в Павловском Посаде, на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, на улице Астахова в Коломне, на Пролетарской улице в Балашихе, а также на Волоколамском и Ильинском шоссе в Красногорске. Еще один светофор обновили в поселке Андреевка Солнечногорского округа.

В ведомстве отметили, что дороги проверяют каждую неделю. Особое внимание уделяют элементам, которые влияют на безопасность: светофорам, ограждениям, освещению, знакам и искусственным неровностям.