Светофоры отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья

Дорожные службы Московской области отремонтировали светофоры еще в девяти округах. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Восстановительные работы провели в деревне Глухово и в селе Дмитровском Красногорского округа, на Школьной улице в Серебряных Прудах, на Советской улице в Щелкове, на проспекте Мира во Фрязине, на улице Фрунзе в Ступине, на Новом бульваре и Лихачевском шоссе в Долгопрудном, на улице Пушкина в Луховицах, а также на улице Жилинской в поселке Андреевка Солнечногорского округа.

Представители «Мосавтодора» регулярно проводят работы в данном направлении. Это позволяет минимизировать риски ДТП и обеспечить комфортные поездки в Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказа о реконструкции Осташковского шоссе. Работы планируют завершить в этом году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».