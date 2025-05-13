Светофоры отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья

Светофоры отремонтировали еще в девяти городах Подмосковья. Работы провели в Лобне, Реутове, Щелкове и других муниципалитетах.

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали светофоры на улице Ленина в Лобне, улице Профсоюзной в Реутове, Пролетарском проспекте в Щелкове, улице Тихонравова в Королнве, улице 9-й Гвардейской дивизии в Истре, проспекте Мира во Фрязине, улице Ленина в Красногорске, улице Стекольникова в Подольске и на Серпуховском шоссе в Протвине.

Как отметили в региональном Минтрансе, работы провели в рамках летнего содержания дорог. Специалисты ремонтируют светофоры, ограждения, освещение, остановки и другие элементы.