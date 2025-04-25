Светофоры отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья

В Подмосковье продолжается ремонт объектов, которые влияют на безопасность дорожного движения. Сотрудники "Мосавтодора" починили светофоры еще в девяти округах региона.

Объекты отремонтировали на Парковой улице в Долгопрудном, улице 100-й Свирской Дивизии в Раменском, а также на Носовихинском шоссе в Балашихе.

Кроме того, их починили на Волковском шоссе в Мытищах, улице Тихонравова и проспекте Королева в Королеве, проспекте Ленина в Егорьевске, улице Тарасовской в поселке городского типа Черкизово, а также на 32-м км Волоколамского шоссе и первом километре Мякининского шоссе.

На 80-м километре Каширского шоссе в Ступине отремонтировали кнопку для пешеходов.

Специалисты каждую неделю осматривают ограждения, фонари, знаки и искусственные неровности и оперативно проводят работы в случае необходимости.