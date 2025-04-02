Светофоры отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» в рамках работ по содержанию территорий еженедельно обследуют дорожную сеть. Специалисты отремонтировали светофоры еще в девяти округах региона.

Работы провели в Балашихе, Красноармейске, Щелкове, Коломне и Подольске, а также в поселке Любучаны под Чеховом и поселке городского типа Отрадное в округе Красногорск.

Неисправные кнопки на пешеходных светофорах починили в селе Михайловская Слобода Раменского округа и в селе Озерецкое Дмитровского округа.

В Минтрансе Московской области отметили, что специалисты во время обследования особое внимание уделяют знакам, фонарям, ограждениям, искусственным неровностям и другим элементам, которые влияют на безопасность дорожного движения.