Светофоры отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья

Светофоры отремонтировали еще в восьми округах Подмосковья. Работы провели в Серпухове, Подольске, Щелкове, Кашире и других муниципалитетах.

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали светофоры на Индустриальной улице и проспекте Ленина в Подольске, на улице Ворошилова в Серпухове, на Советской улице в Щелкове, на улице 7 Ноября в Лосино-Петровском и Каширском проспекте в Кашире.

Работы также провели в Колхозной улице в селе Раменье, на Московской улице в поселке Дорохово, а также на Центральной улице в деревне Обухово.

Дороги Подмосковья регулярно обследуют, чтобы вовремя выявить недочеты и провести ремонт. Особое внимание уделяют светофорам, ограждениям, знакам и освещению.