Светофоры отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали светофоры еще в восьми городских округах Подмосковья. Работы првоели в Подольске, Ступине, Коломне и других муниципалитетах.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, ремонт провели на проспекте Ленина в Подольске, улице Фрунзе в Ступине, на Весенней улице в Серпухове, проспекте Кирова в Коломне, Мякининском шоссе в Красногорске, проспекте Испытателей в Краснознаменске, Хотьковском проезде в Сергиевом Посаде и на Первомайской улице в Лосино-Петровском.

Кроме того, неисправные кнопки починили на территории микрорайона Сергиев Посад-6.

В министерстве напомнили, что специалисты регулярно обследуют дороги, чтобы вовремя выявить дефекты и начать ремонт. Особое внимание уделяют светофорам, ограждениям, освещению и знакам.